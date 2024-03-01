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Новый марафон Блиновской появился в продаже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @elena_blinovskaya

Марафон Blinovskaya Live! Появился на сайте блогера Елены Блиновской, которая находится в СИЗО под следствием.

«Запускаем беспрецедентный эксклюзивный марафон, в котором Елена Блиновская, раскроет всю правду о своем задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим. Она поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками», — говорится в описании марафона.

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Участникам марафона также обещают личное общение с Блиновской. Горячая цена — 990 рублей.

Переходя к кнопке оплаты, на сайте сообщается, что «платежная система вышла из строя», и «оплата производится только по реквизитам банковской карты помощника».

Вполне вероятно, что сайт взломали и марафон продают мошенники, поскольку Блиновская находится в СИЗО под следствием и физически не располагает возможностью общаться со своей аудиторией в Сети.

Елена Блиновская обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям. Ее задержали в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денег в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По ним блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

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Культгид #Светская хроника #Криминал
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