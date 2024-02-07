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Блиновскую в СИЗО отправили в камеру к ученым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @blinovskaya_fan_elena

Блогер Елена Блиновская находится в СИЗО-6, где ее сокамерницами оказались женщины-ученые, сообщил источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — цитирует РИА Новости информированный источник.

Сообщается также, что все содержащиеся в камере впервые попали в места лишения свободы.

Елена Блиновская отправилась в СИЗО по решению суда из-за нарушений условий домашнего ареста. Следователь во время заседания суда заявил, что Блиновская «цинично пренебрегала» установленными для нее ограничениями.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денег в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По ним Блиновской грозит до семи лет лишения свободы.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют

snoo

Ух как ща пригорит!:) Начальница, иркут и прочие, ваш выход!

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование

GammiPluh

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