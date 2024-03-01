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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шольц объяснил отказ передавать ракеты Украине их угрозой Москве

Источник:
РИА Новости
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Германия отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«У Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — цитирует РИА Новости Шольца.

По его словам, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но это исключено.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Тема: Военная операция на Украине
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