Спортсменка без гидрокостюма нырнула в Байкал на 40 метров. ВИДЕО

Спортсменка по подледному фридайвингу Мария Ольшевская установила новый рекорд России — она погрузилась на глубину 40 метров под лед Байкала без гидрокостюма на 1 минуту 20 секунд.

Температура воды в озере была 2 градуса Цельсия, температура воздуха — минус 20 градусов. Ольшевская погружалась без специального оборудования и гидрокостюма, только в купальнике.

«Сам нырок прошел отлично, в штатном режиме, ровно так, как я ожидала. Байкал был приветлив: лед прозрачный, вода чистейшая, на глубине 40 метров все хорошо видно», — рассказала о впечатлениях Ольшевская.

Мероприятие было организовано на Байкале в 5 километрах от пролива Ольхонские ворота.