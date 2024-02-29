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Спортсменка без гидрокостюма нырнула в Байкал на 40 метров. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Спортсменка по подледному фридайвингу Мария Ольшевская установила новый рекорд России — она погрузилась на глубину 40 метров под лед Байкала без гидрокостюма на 1 минуту 20 секунд.

Температура воды в озере была 2 градуса Цельсия, температура воздуха — минус 20 градусов. Ольшевская погружалась без специального оборудования и гидрокостюма, только в купальнике.

«Сам нырок прошел отлично, в штатном режиме, ровно так, как я ожидала. Байкал был приветлив: лед прозрачный, вода чистейшая, на глубине 40 метров все хорошо видно», — рассказала о впечатлениях Ольшевская.

Мероприятие было организовано на Байкале в 5 километрах от пролива Ольхонские ворота.

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Спорт #Зимние виды #Иркутск #Видеоновости
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