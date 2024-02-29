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Россия привела в полную готовность стратегические ядерные силы

Источник:
Sibnet.ru
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Стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной готовности, предупредил президент Владимир Путин в ходе традиционного послания Федеральному собранию.

При этом российский лидер отметил, что Запад распространяет голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. По словам Путина, такие вбросы нужны только для инициации переговоров, выгодных исключительно для США.

Президент России подчеркнул, что Москва не допустит, чтобы кто-либо извне вмешивался в ее внутреннюю политику. Путин отметил, что сложившаяся политическая система — одна из опор суверенитета страны.

Согласно статье 84 российской Конституции, президент России обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. В обращении к парламенту президент излагает свое видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

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Политика #Россия #Оружие
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