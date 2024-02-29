Первая в сезоне трагедия в Шерегеше произошла со снегоходом

Мужчина катался на снегоходе в Шерегеше и разбился насмерть, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу. Это первая трагедия в сезоне на горнолыжном курорте.

По данным ведомства, ЧП произошло 25 февраля. 69-летний мужчина вместе с приятелем катался на снегоходе по горе Зеленой, но не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

Водитель получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

По данным местных СМИ, погибший — бизнесмен Петр Рогалев. Его компании занимались проектированием, строительством и капремонтом.

На горнолыжном курорте не впервые происходят смертельные инциденты. Больше всего их было в 2021 году: тогда разбились лыжник, сноубордист и женщина, катавшаяся на плюшке.