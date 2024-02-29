Путин расскажет о будущем страны

Президент России Владимир Путин в полдень по московскому времени обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Традиционно содержание послания главы государства держат в секрете. При этом Путин говорил, что предстоящее послание «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Предыдущие дни глава государства посвятил подготовке. Путин лично работал над текстом, у него состоялись «десятки телефонных и личных контактов» — с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Нынешнее обращение главы государства к законодателям — 19-е. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м.

С наиболее продолжительным посланием — 1 час 55 минут — Путин выступил в 2018 году. Самые короткие речи глава государства произносил в 2004 и 2005 годах — они длились по 48 минут.