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Концерт группы «Кино» отменили в Дубае

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Кино», воссозданная сыном Виктора Цоя Александром, сообщила об отмене своего выступления в Дубае.

«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице группы «ВКонтакте».

Мероприятие должно было пройти 7 марта на Coca-Cola Arena. Причины отмены концерта не называются. Ранее в феврале в ОАЭ не состоялось выступление группы «Би-2», его отменили по решению властей.

На сайте коллектива в настоящее время значатся концерты в десяти российских городах, в том числе Москве и Петербурге, которые пройдут с апреля по июль.

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Культгид #Музыка
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