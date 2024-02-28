Приднестровье запросило помощь России

Участники съезда депутатов непризнанной Приднестровской молдавской республике приняли резолюции с обращением к Госдуме и Совету федерации. Они просят Россию о помощи из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

В резолюции отмечается, что Молдавия «фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета. В частности, Кишинев блокирует поставки лекарств и медоборудования.

«Молдавия намеренно блокирует переговоры и уклоняется от политического диалога на уровне высшего руководства сторон. Кишинев отказался от исполнения почти всех ранее достигнутых соглашений с Приднестровьем», — говорится в резолюции съезда.

Делегаты просят российские власти учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества.

В резолюции съезда также есть обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшую эскалацию конфликта в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил во время съезда, что против республики применяется политика геноцида. Среди его признаков он назвал: экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка.