Пентагон опубликовал доклад о российской армии

Общевойсковой центр армии США опубликовал доклад, посвященный «тактике, организации и действиям Вооруженных сил России». Называется документ «Знаете ли вы своего врага?»

Авторы доклада отмечают, что глобальная стратегия России «продиктована желанием вновь получить признание как мировой державы». «Россия считает, что может обеспечить стабильность странам на своей периферии, особенно бывшим странам СССР, и влиять на международную политику и законодательство за пределами западной либеральной системы», — приводит РБК содержание документа.

Для достижения этого, говорится в докладе, Россия будет уделять приоритетное внимание в том числе «сохранению регионального господства, обеспечению защиты и сохранности своих национальных интересов, а также нынешнего режима, противодействию иностранному вмешательству».

Отдельно в докладе рассказывается о структуре российских Вооруженных сил и приводится описание разного рода ведомств, в том числе силовых.