Российское правительство введет запрет на экспорт бензина

Правительство России введет полугодовой запрет на экспорт бензина для нивелирования сезонного всплеска роста цен на топливо.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, рассказали РБК источники.

С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина выступил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — предложил Новак.