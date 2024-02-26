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Путин одобрил самозапрет на кредиты и займы

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на кредиты и займы.

Теперь россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов.

Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества. Нормы не будут распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой. В любом момент гражданин может снять такой запрет.

Для установления или снятия запрета гражданин сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через многофункциональный центр или портал «Госуслуг».

Если кредитное учреждение ошибочно выдаст гражданину с установленным самозапретом кредит, закон освобождает его от необходимости выплачивать банку деньги.

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Экономика #Деньги #Законы
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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?

Asd10

Гыыы... Не вышло по всей планете погигимонить. Данилон ща зарыдает. 😊