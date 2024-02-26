Количество теплых дней выросло в Новосибирске

Количество теплых дней постепенно растет в Новосибирске, как и в других городах-миллионниках России, говорится в исследовании «Яндекс Погоды».

Средняя температура в Новосибирске в 2023 году была на 2,9 °С выше, чем в базовый период (1950–1979), в целом за последнее десятилетие (2014–2023) — на 2 °С выше. Среди шестнадцати городов-миллионников Новосибирск занял пятое место по приросту средней температуры.

В Ростове-на-Дону число дней с температурой ниже нуля упало почти вдвое раза: в 1950-х годах их доля составляла 25%, в 2020-х — 13%.

Во всех миллионниках самые низкие температуры были зафиксированы до начала 1990-х годов. Рекорды жары почти везде были побиты уже в XXI веке. В Новосибирске рекорд холода был побит 22 января 1969 года, когда температура опустилась до –46 °С. Рекорд жары последний раз был установлен 7 июня 2023 года и составил 37,3 °С.

В последнее десятилетие во всех миллионниках выпадало больше дождя, чем в базовый период (1950–1979). Снега стало больше везде, кроме Краснодара. По общему приросту количества осадков Новосибирск занял четвертое место среди шестнадцати миллионников.

Как и в других городах-миллионниках, в Новосибирске снижается число дней, когда на улицах лежит снег. В 1950-х снег здесь лежал в среднем 194 дня в году, а в 2020-x — 170.