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Количество теплых дней выросло в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Количество теплых дней постепенно растет в Новосибирске, как и в других городах-миллионниках России, говорится в исследовании «Яндекс Погоды».

Средняя температура в Новосибирске в 2023 году была на 2,9 °С выше, чем в базовый период (1950–1979), в целом за последнее десятилетие (2014–2023) — на 2 °С выше. Среди шестнадцати городов-миллионников Новосибирск занял пятое место по приросту средней температуры.

В Ростове-на-Дону число дней с температурой ниже нуля упало почти вдвое раза: в 1950-х годах их доля составляла 25%, в 2020-х — 13%.

Во всех миллионниках самые низкие температуры были зафиксированы до начала 1990-х годов. Рекорды жары почти везде были побиты уже в XXI веке. В Новосибирске рекорд холода был побит 22 января 1969 года, когда температура опустилась до –46 °С. Рекорд жары последний раз был установлен 7 июня 2023 года и составил 37,3 °С.

В последнее десятилетие во всех миллионниках выпадало больше дождя, чем в базовый период (1950–1979). Снега стало больше везде, кроме Краснодара. По общему приросту количества осадков Новосибирск занял четвертое место среди шестнадцати миллионников.

Как и в других городах-миллионниках, в Новосибирске снижается число дней, когда на улицах лежит снег. В 1950-х снег здесь лежал в среднем 194 дня в году, а в 2020-x — 170.

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Жизнь #Погода #Новосибирск
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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?

Asd10

Гыыы... Не вышло по всей планете погигимонить. Данилон ща зарыдает. 😊