Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»

Кукуруза, Перец и Акула стали первыми номинантами на выбывание во втором выпуске пятого сезона шоу «Маска»

Зрители спасли Акулу. А члены жюри голосованием решили, что маску должен снять участник в костюме Кукурузы.

Предполагая, кто скрывается под маской, прозвучали версии — Андрей Гайдулян, Джиган, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Павел Деревянко.

Никто из членов жюри не угадал. Под маской Кукурузы скрывался ведущий программы «Однажды» на НТВ Сергей Майоров.

В новом сезоне после ухода Кукурузы остались 13 участников: Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Арлекин, Перец, Кактус, Щенок, Водяной, Бабочка, Акула, Мотылек.