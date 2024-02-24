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Германия официально переименовала Киев

Источник:
Sibnet.ru
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МИД Германии изменил транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw, сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X.

Наименование, основанное на принятом в украинском языке, теперь будет использоваться во всех служебных документах ведомства. Также новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения столицы Украины.

Сейчас немецкое Министерство иностранных дел постепенно меняет написание украинской столицы — это касается различных сайтов и вывесок посольства.

Ранее написание Киева в иностранных языках было основано на русскоязычном топониме. Например, по-английски оно прописывалось как Kiev.

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