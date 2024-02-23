Частный американский аппарат впервые сел на Луну

Станция Nova-C компании Intuitive Machines под неофициальным названием «Одиссей» 23 февраля совершила мягкую посадку в 300 километрах от Южного полюса Луны. Трансляция велась на сайте NASA.
Посадочный модуль размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны был доставлен ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. После посадки команде специалистов понадобилось порядка 10-15 минут, чтобы установить связь с аппаратом.
«Одиссей» стал первым частным модулем, мягко севшим на Луну. Кроме того, это первая более чем за 50 лет посадка разработанного американскими специалистами корабля на естественный спутник Земли.
Представители Intuitive Machines отметили, что первая посадка призвана заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности. Аппарат займется исследованием реголита Луны и космической погоды.
На борту шесть приборов, в том числе стереокамеры и инструмент для изучения плазмы вблизи поверхности спутника. Если все пройдет успешно, то в марте к нему отправится вторая разработка Intuitive Machines.