Частный американский аппарат впервые сел на Луну

Станция Nova-C компании Intuitive Machines под неофициальным названием «Одиссей» 23 февраля совершила мягкую посадку в 300 километрах от Южного полюса Луны. Трансляция велась на сайте NASA.

Посадочный модуль размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны был доставлен ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. После посадки команде специалистов понадобилось порядка 10-15 минут, чтобы установить связь с аппаратом.

«Одиссей» стал первым частным модулем, мягко севшим на Луну. Кроме того, это первая более чем за 50 лет посадка разработанного американскими специалистами корабля на естественный спутник Земли.

Посадочный модуль Nova-C Фото : NASA Marshall Space Flight Center / Intuitive Machines

Представители Intuitive Machines отметили, что первая посадка призвана заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности. Аппарат займется исследованием реголита Луны и космической погоды.

На борту шесть приборов, в том числе стереокамеры и инструмент для изучения плазмы вблизи поверхности спутника. Если все пройдет успешно, то в марте к нему отправится вторая разработка Intuitive Machines.