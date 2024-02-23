НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Частный американский аппарат впервые сел на Луну

Источник:
Sibnet.ru
334 6

Станция Nova-C компании Intuitive Machines под неофициальным названием «Одиссей» 23 февраля совершила мягкую посадку в 300 километрах от Южного полюса Луны. Трансляция велась на сайте NASA.

Посадочный модуль размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны был доставлен ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. После посадки команде специалистов понадобилось порядка 10-15 минут, чтобы установить связь с аппаратом.

«Одиссей» стал первым частным модулем, мягко севшим на Луну. Кроме того, это первая более чем за 50 лет посадка разработанного американскими специалистами корабля на естественный спутник Земли.

Посадочный модуль Nova-C
Посадочный модуль Nova-C
Фото: NASA Marshall Space Flight Center / Intuitive Machines

Представители Intuitive Machines отметили, что первая посадка призвана заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности. Аппарат займется исследованием реголита Луны и космической погоды.

На борту шесть приборов, в том числе стереокамеры и инструмент для изучения плазмы вблизи поверхности спутника. Если все пройдет успешно, то в марте к нему отправится вторая разработка Intuitive Machines.

Тема: Человек и космос
Найден самый яркий объект Вселенной
Спутник впервые передал на Землю солнечную энергию
SpaceX уничтожит опасные спутники Starlink
Астрономы нашли в космосе невозможный объект
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Путин преподал Блинкену урок истории
Обсуждение (6)
Картина дня
Зеленский анонсировал новое контрнаступление
Путин преподал Блинкену урок истории
Минобороны показало уничтожение комплекса Patriot. ВИДЕО
Самая мощная вспышка произошла на Солнце
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин преподал Блинкену урок истории
58
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
52
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
40
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона