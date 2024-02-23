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Google Chrome научился писать отзывы за пользователя

Источник:
The Verge
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Google приступил к развертыванию экспериментальной функции «Помоги написать в браузере Chrome. Она основана на генеративном искусственном интеллекте и способна писать тексты самостоятельно на базе содержимого открытой веб-страницы.

Нововведение поможет в составлении коротких текстов, например, отзывов о товарах, при прохождении опросов. Система понимает контекст веб-страницы, на которой находится пользователь и добавляет в предлагаемый текст соответствующую информацию.

Для ее запуска достаточно нажать всплывающую кнопку возле текстового поля веб-страницы, задать длину желаемого текста и выбрать его интонацию. Функция является экспериментальной, и доступна она пока лишь англоязычным пользователям Chrome в США под Windows и macOS.

При этом пользователям не рекомендуется использовать на страницах, где содержится личная или конфиденциальная информация. Разработчики советуют не открыть ей доступ к персональным данным — например, номеру банковской карты.

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GammiPluh

Хочешь знать почему мы победим? да все просто ни кто не будет строить заводы которые после войны будут...

Captain Nemo

А что нужно тебе,"один из некоторых".

number10

Что то мало просит. Пускай все отдают, свои дома, машины, все что украинцы сами сделать не могут.

nicollaich

А мальчик джо точно понял, кто перед ним?Вдруг он решил, что это зубные феи.