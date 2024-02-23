Google Chrome научился писать отзывы за пользователя

Google приступил к развертыванию экспериментальной функции «Помоги написать в браузере Chrome. Она основана на генеративном искусственном интеллекте и способна писать тексты самостоятельно на базе содержимого открытой веб-страницы.

Нововведение поможет в составлении коротких текстов, например, отзывов о товарах, при прохождении опросов. Система понимает контекст веб-страницы, на которой находится пользователь и добавляет в предлагаемый текст соответствующую информацию.

Для ее запуска достаточно нажать всплывающую кнопку возле текстового поля веб-страницы, задать длину желаемого текста и выбрать его интонацию. Функция является экспериментальной, и доступна она пока лишь англоязычным пользователям Chrome в США под Windows и macOS.

При этом пользователям не рекомендуется использовать на страницах, где содержится личная или конфиденциальная информация. Разработчики советуют не открыть ей доступ к персональным данным — например, номеру банковской карты.