Россиянин десять лет прожил в канализационном колодце

Блогер в Тольятти спас мужчину, который много лет жил в канализационном колодце. Бездомного заметили прохожие.

Они рассказали о мужчине местному блогеру Антону Глетчерову, который помогает людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Он приехал познакомиться с бродягой и предложить ему помощь.

Видео разговора с бездомным блогер опубликовал во «ВКонтакте». По его словам, мужчина не может вспомнить, сколько точно живет под землей, однако скитается по канализации уже много лет.

На видео бродяга представляется Александром и говорит, что живет под землей или в подобных условиях более десяти лет. Глетчеров уточнил, что мужчина разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова.

Через несколько часов после публикации видео в соцсети блогеру написали родственники мужчины. Они сообщили, что бродяге 52 года, он родом из Ульяновской области. По их словам, мужчина выпивал и бродяжничал, 15 лет назад его бросила жена. В итоге родственники забрали мужчину к себе.