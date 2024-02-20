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Путин приказал повысить реальные доходы граждан

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин распорядился повысить реальные доходы граждан, соответствующее поручение глава государства дал по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин по итогам мероприятия поставил перед правительством, Центробанком и региональными органами власти задачу «увеличение реальных доходов граждан», говорится в сообщении на сайте Кремля.

При этом президент обратил особое внимание участников совещания на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень достатка, а также дальнейшее снижение уровня бедности.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов РФ.

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