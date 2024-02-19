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Конфискованные автомобили стали передавать на нужды СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Краснодарской таможни передали на нужды СВО автомобили, которые были конфискованы на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«В Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе», — говорится в сообщении российского ведомства.

Среди конфискованных автомобилей оказались Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и «ВАЗ-2107». Их пытались ввезти в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства.

В результате машины обратили в собственность государства. Военнослужащим также передали более 5 тысяч пачек сигарет, которые незаконно ввозились из Абхазии, а также 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки.

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Оборона #Армия #Законы
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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

MuCbE

Потому что Иран начнет их мочить. И никакое ядерное оружие против Ирана им не поможет, они конечно навредят...