Конфискованные автомобили стали передавать на нужды СВО

Сотрудники Краснодарской таможни передали на нужды СВО автомобили, которые были конфискованы на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«В Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе», — говорится в сообщении российского ведомства.

Среди конфискованных автомобилей оказались Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и «ВАЗ-2107». Их пытались ввезти в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства.

В результате машины обратили в собственность государства. Военнослужащим также передали более 5 тысяч пачек сигарет, которые незаконно ввозились из Абхазии, а также 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки.