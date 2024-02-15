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Центробанк получит право ограничивать банкам выдачу ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает Центробанку право ограничивать банкам выдачу ипотеки. Регулятор должен получить новые полномочия с 1 июля 2024 года.

Цель законопроекта — предотвращение роста закредитованности граждан и накопления рисков банками и микрофинансовыми организациями, следует из пояснительной записки. Ограничения не будут распространяться на автокредиты.

Согласно документу, Центробанк наделяется полномочиями по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест.

Инструмент позволит ограничить выдачу ипотечных кредитов закредитованным заемщикам. В настоящее время фиксируется рост долговой нагрузки граждан — количество заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит дополнительно к ипотеке, растет четвертый квартал подряд.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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