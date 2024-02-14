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Родителей-одиночек запретили увольнять

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает увольнять одиноких родителей или опекунов, пока их детям не исполнилось 16 лет. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 261 Трудового кодекса, где описываются гарантии лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора. В прошлой редакции запрет на увольнение распространялся на родителей-одиночек с детьми в возрасте до 14 лет.

В тексте закона указывается, что уволить сотрудника, который в одиночку воспитывает ребенка, теперь могут только в случае нарушения трудовых обязанностей или ликвидации организации.

Разработчики документа отмечали, что изменения законодательства позволят поддержать родителей до того, как их ребенок в 16 лет сдаст экзамены для получения основного общего образования.

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