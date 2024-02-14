Родителей-одиночек запретили увольнять

Президент Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает увольнять одиноких родителей или опекунов, пока их детям не исполнилось 16 лет. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 261 Трудового кодекса, где описываются гарантии лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора. В прошлой редакции запрет на увольнение распространялся на родителей-одиночек с детьми в возрасте до 14 лет.

В тексте закона указывается, что уволить сотрудника, который в одиночку воспитывает ребенка, теперь могут только в случае нарушения трудовых обязанностей или ликвидации организации.

Разработчики документа отмечали, что изменения законодательства позволят поддержать родителей до того, как их ребенок в 16 лет сдаст экзамены для получения основного общего образования.