Закон о фейках: кому грозит конфискация имущества

Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии, призывы к антигосударственным действиям и другие преступления против безопасности России. Как будет работать новая норма и что могут отобрать?

Закон №11-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» вступит в силу по истечении десяти дней после публикации — 25 февраля. Изменения затронут только новые уголовные дела, к ранее вынесенным приговорам он применяться не будет.

Что изменится

Закон расширяет основания для конфискации имущества, полученного в результате преступной деятельности либо послужившего для этой деятельности. Сейчас такое наказание уже предусмотрено для осужденных по террористическим и экстремистским преступлениям, теперь к перечню добавили еще две статьи Уголовного кодекса.

После вступления закона в силу имущество могут потерять осужденные за распространение заведомо ложной информации об армии (статья 207.3 УК РФ) и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ).

Так, если закон был нарушен в интернете, то имуществом, подлежащим конфискации, могут признать технику, с помощью которой распространялась информация: смартфоны, ноутбуки и компьютеры.

При этом конфискация будет возможна, только если преступление совершено из корыстных побуждений. Корыстные побуждения — попытка гражданина получить какую-либо материальную выгоду за свою деятельность, которую суд посчитает преступной. В частности, могут изъять гонорар за лекцию или доходы от канала в соцсетях.

Кроме этого, теперь за фейки о ВС РФ и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства могут лишать государственных званий и наград, соответствующие поправки внесены в статью 48 УК РФ.

Что такое преступные фейки

Суды чаще всего считают фейками о российской армии информацию, которая отличается от официальных сообщений Министерства обороны. Публичным распространением такой информации признаются посты в соцсетях, сообщения в чатах мессенджеров, личные разговоры.

Статья 280.3 УК РФ, предусматривающая уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ, вступила в силу 5 апреля 2022 года. С того момента по этой статье в России было возбуждено 273 дела.

Перечень антигосударственных действий, к которым нельзя призывать, указан в примечаниях к статье 280.4 УК РФ. В списке — 30 уголовных статей. Например, к ним относятся разглашение государственной тайны, призывы к введению санкций против РФ и россиян, дезертирство, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

Зачем потребовался закон о конфискации

Цель — защитить военнослужащих «от ударов в спину» и обеспечить безопасность страны, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвавший новую норму «законом о негодяях». По его словам, конфискация имущества коснется всех, кто «бьет по стране и бьет по нашим солдатам».

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества», — подчеркнул в своем телеграм-канале Володин.

Сенатор Владимир Полетаев отметил, что закон №11-ФЗ повысит эффективность защиты конституционного строя, обороноспособность и безопасность государства, при этом институт конфискации является не наказанием, а мерой уголовно-правового воздействия, призванной предотвратить дальнейшее совершение преступлений.