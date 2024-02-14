НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Петрийчук и Беркович оставили под стражей

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Срока содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук продлили, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 09 января о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук, апелляционные жалобы без удовлетворения, говорится в сообщении.

Беркович и Петрийчук стали фигурантами дела об оправдании терроризма в мае 2023 года. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК («Публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации»). Максимальное наказание по ней предполагает штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

Причиной возбуждения уголовного дела послужил спектакль «Финист Ясный Сокол» (проект независимого театра «Дочери СОСО»), который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

В спектакле использовались реальные приговоры и протоколы допросов таких женщин в России, Казахстане и Узбекистане. В 2023 году спектакль победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска» и получил премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Еще по теме
Медали за помощь СВО не помогли Блиновской выйти из СИЗО
Кевин Спейси выплатит $1 млн за «Карточный домик»
Рита Дакота решила подарить Меган Фокс ботинки
Блиновскую в СИЗО отправили в камеру к ученым
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
44
Шольц высмеял интервью Путина
34
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
27
Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ
26
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам