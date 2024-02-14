Петрийчук и Беркович оставили под стражей

Срока содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук продлили, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 09 января о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук, апелляционные жалобы без удовлетворения, говорится в сообщении.

Беркович и Петрийчук стали фигурантами дела об оправдании терроризма в мае 2023 года. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК («Публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации»). Максимальное наказание по ней предполагает штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

Причиной возбуждения уголовного дела послужил спектакль «Финист Ясный Сокол» (проект независимого театра «Дочери СОСО»), который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

В спектакле использовались реальные приговоры и протоколы допросов таких женщин в России, Казахстане и Узбекистане. В 2023 году спектакль победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска» и получил премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.