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Появилась интерактивная карта пунктов приема опасных отходов

Источник:
Sibnet.ru
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Интерактивная карта с точками приема батареек, ртутных ламп и других опасных отходов появилась в России, сообщает пресс-служба Федерального экологического оператора.

На карте можно легко найти специально оборудованные места, где принимают непригодные батарейки, ртутные лампы и градусники. Оттуда отходы будут вывезены на обезвреживание и утилизацию.

В будущем интерфейс карты будет дорабатываться с учетом пожелания граждан. Благодаря проекту батарейки и градусники, которые могли бы попасть на полигоны вместе с бытовым мусором, не нанесут вред природе.

Интерактивная карта от Федерального экологического оператора доступна по ссылке gisopvk.ru, а также на сайте оператора. В дальнейшем данные о пунктах приема отходов будут регулярно корректироваться и уточняться.

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Жизнь #Здоровье
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GammiPluh

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Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

STRYKER9800

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