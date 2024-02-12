Появилась интерактивная карта пунктов приема опасных отходов

Интерактивная карта с точками приема батареек, ртутных ламп и других опасных отходов появилась в России, сообщает пресс-служба Федерального экологического оператора.

На карте можно легко найти специально оборудованные места, где принимают непригодные батарейки, ртутные лампы и градусники. Оттуда отходы будут вывезены на обезвреживание и утилизацию.

В будущем интерфейс карты будет дорабатываться с учетом пожелания граждан. Благодаря проекту батарейки и градусники, которые могли бы попасть на полигоны вместе с бытовым мусором, не нанесут вред природе.

Интерактивная карта от Федерального экологического оператора доступна по ссылке gisopvk.ru, а также на сайте оператора. В дальнейшем данные о пунктах приема отходов будут регулярно корректироваться и уточняться.