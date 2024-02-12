Найдена удивительная медуза с красным крестом. ФОТО

Ученые обнаружили в глубоководной вулканической структуре у побережья Японии новый вид прозрачных медуз с красным крестом на туловище.

Медуза Santjordiapagesi Фото: © Dhugal John Lindsay / JAMSTE

Исследователи назвали существо Santjordiapagesi в честь Георгиевского креста из-за яркого креста, который на самом деле представляет собой желудок. Рисунок отчетливо виден, если смотреть на медузу сверху.

Большую часть ее рациона составляют биолюминесцентные организмы, которые светятся в глубоких темных водах. Ярко-красный живот приглушает свечение, защищая медузу после того, как она насытилась.

По мнению ученых, этот вид медуз может иметь особые яды, по своему составу сильно отличающиеся от тех, что были обнаружены ранее. У Santjordiapagesi 240 щупалец, а диаметр зонтика составляет около 10 сантиметров.