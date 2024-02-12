НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдена удивительная медуза с красным крестом. ФОТО

Источник:
IFLScience
273 2

Ученые обнаружили в глубоководной вулканической структуре у побережья Японии новый вид прозрачных медуз с красным крестом на туловище.

Медуза Santjordiapagesi
Медуза Santjordiapagesi
Фото: © Dhugal John Lindsay / JAMSTE

Исследователи назвали существо Santjordiapagesi в честь Георгиевского креста из-за яркого креста, который на самом деле представляет собой желудок. Рисунок отчетливо виден, если смотреть на медузу сверху.

Большую часть ее рациона составляют биолюминесцентные организмы, которые светятся в глубоких темных водах. Ярко-красный живот приглушает свечение, защищая медузу после того, как она насытилась.

По мнению ученых, этот вид медуз может иметь особые яды, по своему составу сильно отличающиеся от тех, что были обнаружены ранее. У Santjordiapagesi 240 щупалец, а диаметр зонтика составляет около 10 сантиметров.

Еще по теме
Nature назвал семь прорывных технологий 2024 года
Физики разглядели распад ложного вакуума
Предсказано замерзание Европы из‑за климатического коллапса
Чернобыльские волки получили генную защиту от рака
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Мощного босса Elden Ring убили с помощью азбуки Морзе
Обсуждение (2)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

STRYKER9800

Это не выборы и не президента!