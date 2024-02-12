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Кремль оценил истерику Запада на интервью Путина

Источник:
РИА Новости
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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак ознакомились с интервью Президента России Владимира Путина Такеру Карлсону и и для нас это главное, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина «абсурдным» и обвинил российского лидера во лжи «об истории» украинского конфликта. Сунак также раскритиковал интервью российского лидера.

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«Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное», — цитирует РИА Новости Пескова.

А эмоциональная реакция, по его словам, — «это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками».

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GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

1. 69ый - это что это за експерт такой-то сякой про кремлевский?? 2.Уй начальника - а почему Авдеевку...

STRYKER9800

Это не выборы и не президента!