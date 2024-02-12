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Глава Пентагона попал в отделение интенсивной терапии

Источник:
ТАСС
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Министр обороны США Ллойд Остин
Фото: U.S. Secretary of Defense

Министр обороны США Ллойд Остин оказался в отделении интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, сроки его выписки неизвестны, говорится в заявлении медцентра.

Ранее Остин был госпитализирован «для обследования из-за симптомов, указывающих на появившиеся проблемы с мочевым пузырем». «Вечером после нескольких проверок и обследований министр был переведен в отделение интенсивной терапии <...> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга», — приводит ТАСС заявление центра.

«На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина», — отметили врачи. По их оценкам, проблемы, послужившие причиной госпитализации, не помешают полному восстановлению главы Пентагона после операции, проведенной из-за выявленного у него в рака простаты.

В декабре 2023 года врачи диагностировали у министра обороны рак простаты.1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Конгресс тогда потребовал от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно о его госпитализации.

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