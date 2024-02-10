Участник «Голоса» объяснился за сережку в ухе и попал в проект

Даниил Беспалов из Тольятти выступил на слепых прослушиваниях в шоу «Голос», к нему развернулись трое наставников.

В визитке перед выступлением 22-летний Беспалов рассказал, что учится в музыкальном училище имени Гнесиных. Музыкант сделал акцент на своем внешнем образе. Он пояснил, что сережка в его ухе — дань казачьим традициям.

На слепых прослушиваниях Даниил Беспалов спел народную песню «Когда молод был». Фольклорное исполнение привлекло внимание Полины Гагариной, Антона Беляева и Владимира Преснякова.

Беспалов выразил уважение всем наставником, но без колебаний выбрал команду Беляева.