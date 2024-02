Кто такой журналист Такер Карлсон. СПРАВКА

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию и взял интервью у Владимира Путина. Это событие в медиапространстве вызвало небывалый ажиотаж — за каждым шагом коллеги пристально следили, например, что он выбрал в меню «Вкусно — и точка». Чем же знаменит Карлсон?

Карлсону 54 года. Он родился в семье известного журналиста и дипломата Ричарда Карлсона, занимавшего поста директора «Голоса Америки» (запрещенное в России СМИ, выполняющее функции иноагента). Окончил престижный Тринити-колледж по специальности «история». Пытался устроиться на работу в ЦРУ.

Карьеру в журналистике начал в 1992 году — занимался фактчекингом в журнале Policy review. В 1999 году, работая в журнале The Weekly Standard, взял скандальное интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша – младшего. То, как политик изобразил приговоренную к смерти женщину, сделало ему антирекламу во время президентской кампании.

Карлсон писал для ряда изданий, в том числе Esquire, The New York Times Magazine, The Wall Street Journal. Работал на телеканалах CNN и PBS, а в 2009 пришел на Fox News.

Шоу Tucker Carlson Tonight («Вечер с Такером Карлсоном») увеличило число зрителей телеканала до рекордных значений (аудитория периодически превышала 5 миллионов человек). Его зарплата на Fox News была более 30 миллионов долларов в год.

Карлсон о журналистике: «На самом базовом уровне новости, которые вы потребляете, — это ложь, ложь самого скрытого и коварного рода. Факты специально скрываются, как и пропорции и перспективы. Вами манипулируют».

Весной 2023 годы был уволен с Fox News: то ли из-за высказываний в адрес руководства телеканала, то ли из-за утверждений, что производитель автоматов для подсчетов голосов на выборах президента настроил их в пользу Байдена, и последовавшего иска компании.

После этого запустил Tucker Carlson Network собственном сайте и ведет прямые трансляции в соцсети X (бывший Twitter).

Написал две книги: Politicians, Partisans and Parasites: My Adventures in Cable News («Политики, приспешники и паразиты: мои приключения в новостях кабельного ТВ») и Ship of Fools: How a Selfish Ruling Class Is Bringing America to the Brink of Revolution («Корабль дураков: как эгоистичный правящий класс подводит Америку к революции»). Вторая возглавила список бестселлеров газеты The New York Times.

Женат. У него четверо детей: три дочери и сын. Любит рыбалку и охоту, а также уединенный отдых на природе.

Участвовал в шоу «Танцы со звездами». Трижды снимался в кино, всегда камео (сериалы 30 Rock и «Король королев», фильм «Свинг-голосование»).

Взгляды Карлсона

Карлсон поддерживает республиканцев и Дональда Трампа (не раз повторял рассуждения экс-президента о том, что у него украли победу на выборах в 2020 году), постоянно нападает на демократов по главе с Джо Байденом. Призывает к отказу контроля за оружием, выступает против абортов.

Не чурается конспирологических теорий, в частности, что правительство США тайно хранит корабль инопланетян. В конфликте России и Украины демонстрирует симпатии к первой, постоянно критикуя помощь США.

«Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся на Украину и каковы его цели сейчас. Вы никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, в которой они замешаны, и мы имеем право рассказать им об этом», — объяснил Карлсон, почему он взял интервью у Путина.

По словам Карлсона, он выпустит «неотредактированное» интервью с Путиным. Разговор будет длиться два часа. Материал выйдет в 02.00 мск 9 февраля.