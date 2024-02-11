Мужчины во время сексуальной близости, вопреки распространенному мнению, издают не меньше звуков, чем женщины, к такому выводу пришли ученые Лундского университета (Швеция).

Исследователи проанализировали более 2 тысяч аудиозаписей реального секса. Анализ показал, что с нарастанием возбуждения производимые звуки у людей обоих полов становятся более протяжными, громкими, высокими и хаотичными — это говорит о потере контроля на пике возбуждения, приводит Naked Science.

Существенных различий между мужчинами и женщинами по интенсивности звуков не оказалось. Правда, женщины начинали стонать раньше, а мужчины чаще издавали звуки непосредственно в момент оргазма.

Хотя издаваемые в постели звуки могут быть сознательными, чтобы доставить удовольствие партнеру, результаты исследования указывают, что во многих случаях вокализации во время секса — это спонтанное выражение подлинного удовольствия, отметили ученые.