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Наука оспорила стереотип о крикливости женщин во время секса

Источник:
Naked Science
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Мужчины во время сексуальной близости, вопреки распространенному мнению, издают не меньше звуков, чем женщины, к такому выводу пришли ученые Лундского университета (Швеция).

Исследователи проанализировали более 2 тысяч аудиозаписей реального секса. Анализ показал, что с нарастанием возбуждения производимые звуки у людей обоих полов становятся более протяжными, громкими, высокими и хаотичными — это говорит о потере контроля на пике возбуждения, приводит Naked Science.

Существенных различий между мужчинами и женщинами по интенсивности звуков не оказалось. Правда, женщины начинали стонать раньше, а мужчины чаще издавали звуки непосредственно в момент оргазма.

Хотя издаваемые в постели звуки могут быть сознательными, чтобы доставить удовольствие партнеру, результаты исследования указывают, что во многих случаях вокализации во время секса — это спонтанное выражение подлинного удовольствия, отметили ученые.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....