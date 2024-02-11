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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»

Источник:
Foreign Affairs
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Россия и Украина ведут битву, в которой ключевое значение имеет скорость адаптации, и российская сторона перегнала украинскую благодаря способности систематизировать полученные уроки и передавать их военно-промышленному комплексу, пишет военный обозреватель журнала Foreign Affairs Мик Райан.

Чем дольше продлится эта война, тем лучше Россия сможет адаптироваться и создавать более эффективные, современные боевые силы, отмечает автор. «Медленно, но верно Москва будет впитывать новые идеи с поля боя и соответствующим образом менять свою тактику», — считает Райан.

Так, по его словам, Россия эффективно адаптировала структуру командования и управления. В итоге ее подход стал более синхронизированным на всех направлениях. Изменились и методы ведения ближнего боя: сейчас элитные подразделения и обычные силы действуют сообща.

Россия изменила и подход к обороне, построив настолько глубокие оборонительные линии, что Украине пришлось отправить своих военных в Польшу и другие европейские страны для подготовки контрнаступления. «И все равно это не помогло», — констатирует Райан.

Российские военные стали лучше защищать свою технику, придумав особую броню. Россия обогнала Украину по количеству беспилотников и стала лучше их использовать. Вместе с этим она нарастила возможности по противодействию украинским БПЛА.

Российские военные блокируют украинскую связь, разрушая сплоченность подразделений и замедляя их способность совершать атаки. Средства радиоэлектронной борьбы лишают операторов связи с их беспилотниками, а также снижают эффективность украинского высокоточного оружия, утверждает обозреватель.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....