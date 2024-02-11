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«Звезды-вампиры» открыли дверь в новую астрономию

Источник:
Sibnet.ru
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Исследовательская группа Университета Лидса смогла раскрыть механизм действия «звезд-вампиров», поглощающих водород и плазму из другой звезды, вращающейся вокруг нее.

«Звезды-вампиры» этого типа обычно небольшие по размеру, но как только они выходят на орбиту с другой звездой, то высасывают из нее водород и начинают раздуваться. Жертва в итоге превращается в белого карлика или взрывается в виде сверхновой.

Исследование показало, что такие звезды существуют в тройных системах. Именно наличие третьей невидимой звезды является основной причиной превращения их «вампиров», приводит Al Jazeera отчет ученых.

По мнению исследователей, третья звезда гравитационно сближает две другие, что позволяет одной из них начать «высасывать жизнь» из «соседки».

Это открытие позволит ученым создать новую астрономию, пролить свет на то, как черные дыры и нейтронные звезды могут сливаться воедино под воздействием третьего невидимого объекта.

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