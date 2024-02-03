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Нейросеть помогла москвичу выбрать жену

Источник:
«Афиша Daily»
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Россиянин Александр Жадан нашел девушку с помощью ChatGPT. Подробностями своего проекта он поделился в интервью «Афише Daily». Если бы не помощь ChatGPT, на поиски ему потребовалось бы более пяти лет.

Идея о поиске девушки с помощью нейросети пришла Жадану в 2021 году, когда он зарегистрировался в приложении Tinder. Сначала москвич использовал большую языковую модель GPT-3.

Она помогала ему отсеивать кандидаток по нескольким критериям. Молодому человеку не подходили девушки, которые не работали, увлекались астрологией или загружали фото с цветами.

В дальнейшем Жадан обучил чат-бота имитировать свой стиль общения. Искусственный интеллект самостоятельно вел переписку, назначал свидания, а также составлял характеристику каждой девушки.

Всего искусственный интеллект успел пообщаться с 5240 претендентками. В итоге круг общения сузился до четырех девушек. Позднее искусственный интеллект посоветовал москвичу жениться на девушке Карине.

Жадан также рассказал, как он сделал Карине предложение на пароме, следуя совету нейросети. Сначала Александр в шутку предложил расстаться, а затем сообщил о своем желании жениться. Вместо кольца он вручил проволоку от пробки шампанского.

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