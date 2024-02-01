Табак с низким содержанием никотина получили в Новосибирске

Способ получения табака с пониженным содержанием никотина запатентовали сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске. Такие разработки в настоящее время востребованы по всему миру, сообщает пресс-служба научного учреждения.

Главная трудность — за синтез молекулы никотина отвечают три семейства генов. Это осложняет исследования, связанные с их редактированием, так как модификации одного гена недостаточно для достижения нужного результата.

Зачастую выключение конкретных генов табака, связанных с выработкой никотина, приводит к негативным эффектам на рост растения, часто оно становится стерильным. Все дело в том, что гены синтеза табака связаны с ключевыми процессами жизнедеятельности растения.

Для решения задачи новосибирские ученые применили мультиплексное редактирование генома. Молекулы ДНК, нанесенные на микрочастицы золота, доставили в ядра клеток с помощью генной «пушки».

В результате исследователи получили генетически стабильные линии растений, в которых были выключены несколько генов. Например, выключение генов семейства PMT приводило к снижению содержания никотина вдвое.

Второй способ — отключение генов семейства QPT. Это уменьшало содержание никотина в пять и более раз, но при этом сами растения оказались очень маленькими и обладали высокой степенью стерильности. В дальнейшем ученые продолжат исследования полученных линий табака.