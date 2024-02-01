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Убийство младенца раскрыли в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники полиции раскрыли убийство новорожденного ребенка, тело которого было найдено в мусорном баке в Омске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Омской области.

Завернутое в пакет тело новорожденной девочки 18 декабря 2023 года обнаружили в мусорном контейнере во дворе дома на улице Малиновского Омска. «В результате кропотливой работы сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — это 30-летняя жительница города», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, фигурантка завернула девочку, которая родилась живой и доношенной, в полиэтиленовые пакеты и вместе с иным мусором выбросила в контейнер во дворе дома.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, при допросе женщина пояснила, что ребенок был нежеланным, поэтому она скрывала от всех беременность. 

После домашних родов в ванной мать дождалась, когда девочка в воде перестала подавать признаки жизни, после чего выбросила тело, рассказали в ведомстве.

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