Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону

Очевидцы опубликовали видео обрушения подъезда аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону. К счастью, никто не пострадал.

У дома накануне начала разрушаться стена и всех жителей быстро эвакуировали. 95 человек провели ночь в пункте временного размещения. Всего в доме зарегистрировано 247 человек.

«Всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей. Дом включен в областную адресную программу в октябре 2023 года», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Здание признали аварийным еще в 2020 году. Тогда всем жителям предложили переселиться в маневренный фонд, но те отказались.

Администрация Ростова-на-Дону обещает предоставить жилье тем, кто его потерял. Изучается вопрос выделения денег из регионального бюджета на покупку квартир для собственников.