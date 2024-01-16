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Этери Тутберидзе станет ведущей шоу про похудение на «Пятнице!»

Источник:
Sibnet.ru
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Этери Тутберидзе
Фото: © телеканал «Пятница!»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе будет ведущей реалити-шоу про похудение «Большие девочки» на телеканале «Пятница!», сообщила пресс-служба канала.

«Девушки весом больше 100 килограммов в течение трех месяцев будут проходить физические и психологические испытания и учиться принимать себя и свое тело», — говорится в описании шоу.

Тутберидзе станет наставницей 13 участниц. Вместе с ней помогать девушкам менять жизнь будут тренер женской сборной РФ по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

«Я понимаю, дело в том, что я внешне строгая, а ребята у меня все худые и подтянутые», — прокомментировала Тутберидзе новую роль Sports.ru.

Премьера нового реалити-шоу от создателей «Пацанок» состоится 9 февраля в 19.00 мск.

Тутберидзе воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

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Спорт #Зимние виды #Шоу-бизнес
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