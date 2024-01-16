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Производство водки и вина снизилось в России

Источник:
ТАСС
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Производство водки в России в 2023 году снизилось на 4,3% по сравнению с 2022 годом и составило 80,4 миллиона дал, производство коньяка — на 0,7%, до 8,8 миллиона дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Всего за 2023 год производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 191,7 миллиона дал, что на 3,9% ниже показателя за 2022 год. В том числе производство спиртных напитков с крепостью выше 9% снизилось на 3% и составило 111,9 миллиона дал, приводит ТАСС данные ведомства.

Производство виноградного вина в 2023 году снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 29,99 миллиона дал, игристых вин — на 12,7%, до 14,1 миллиона дал, ликерных вин — на 19,8%, до 876,9 тысячи дал.

Производство ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизилось на 96,1% и составило 26 тысяч дал. В то время как производство ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросло на 1,3%, до 14 миллиона дал, других спиртных напитков — на 8,5%, до 8,6 миллиона дал, слабоалкогольной продукции — на 17,7%, до 22,3 миллиона дал.

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Экономика #Продукты #Промзона
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Топ комментариев

Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

mosquito__2010

Шиза от США границ таки не знает.

Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

Батя на диване

то что они своих солдат не жалеют и так понятно,сам бы пошел с лопатой,показал пример