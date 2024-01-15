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Молния в январе в Кузбассе попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Анжеро-Судженска в Кузбассе снял на видео молнию, на этом же видео слышны раскаты грома. Это редкое природное явление — зимняя гроза.

«Вызвано такое явление прохождением активного атмосферного фронта», — цитирует NGS42.RU начальника отдела центра гидрометеорологической службы Кемеровского гидрометцентра Наталью Полуэктову.

Синоптик отметила, что для Кузбасса зимние грозы — не редкость. Они возникают по тем же причинам, что и летние: холодные атмосферные фронты вторгаются в теплую воздушную массу.

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Жизнь #Гео #Природа #Новосибирск
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