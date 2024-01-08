Браузер Chrome получил «паническую кнопку»

Компания Google выпустила обновление для браузера Chrome для Android — он получил новую функцию, которая позволяет быстро стереть историю просмотров за последние несколько часов или дней.

Найти новый пункт «Очистить историю» можно в основном меню, нажав на значок с тремя точками. Во всплывающем окне появится предупреждение об удалении всей истории посещений, а также открытых вкладок и другой информации.

По умолчанию функцию удаляет информацию за последние 15 минут. Пользователь может изменить период очистки — так, данные разрешено удалять за последний час, за 24 часа, за семь дней, четыре недели или за все время.

Также Google предусмотрела возможность выбора удаляемой информации. Если нажать на кнопку «Еще», браузер предложит выбрать, какие именно данные вам не нужны.