Астролог назвала дату начала золотого века для России

Россию ожидает новый «золотой век», связанный с переходом планеты Плутон в зодиакальный знак Водолея, рассказала астролог Татьяна Лукашевич.

По ее словам, Россия символически находится именно под знаком Водолея. Поэтому астрологический переход будет очень благоприятным для нашей страны, уточнила астролог в интервью «Комсомольской правде».

Переход планеты Плутон в зодиакальный знак Водолея произойдет 21 января 2023 года. Лукашевич отметила, что Плутон в астрологии отвечает за трансформацию и кризисы, но также за несметные богатства и власть.

Последние 20 лет Плутон находился в Козероге, под которым символически расположен Китай. Как раз в эти годы случился резкий подъем китайской экономики. Сейчас она на втором месте после экономики США.

При этом Плутон последний раз проходил по знаку Водолей в 1777 – 1797 годах, это были времена правления Екатерины Второй, историки считают эту эпоху «золотым веком» для России.