Выросло число жертв обстрела Белгорода

Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 25 человек, в больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в тяжелом состоянии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Эвакуация девочки в Москву была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. «За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков», — написал глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным девочки, назвав ее смерть невосполнимый утратой. В общей сложности в результате атаки погибли пять детей. Общее число пострадавших выросло до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального.

Центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря. По заявлению Минобороны, Киев использовал для атаки две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.