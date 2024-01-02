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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Выросло число жертв обстрела Белгорода

Источник:
Sibnet.ru
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Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 25 человек, в больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в тяжелом состоянии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Эвакуация девочки в Москву была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. «За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков», — написал глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным девочки, назвав ее смерть невосполнимый утратой. В общей сложности в результате атаки погибли пять детей. Общее число пострадавших выросло до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального.

Центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря. По заявлению Минобороны, Киев использовал для атаки две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

Тема: Военная операция на Украине
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