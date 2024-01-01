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Определен победитель «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Стал известен победитель 1526-го тиража «Русского лото», единоличным обладателем миллиарда рублей стал житель Тюмени, сообщает пресс-служба «Столото».

«По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 миллиарда рублей, был приобретен в Тюмени», — говорится в сообщении.

Организаторы «Новогоднего миллиарда» поздравили неизвестного мужчину и отметили, что ждут победителя в лотерейном центре компании в Москве для официального оформления выигрыша.

Житель Тюмени — третий в истории «Русского лото» лотерейный миллиардер. До этого миллиард в лотерею выигрывали житель Нижнего Новгорода и жительница Подмосковья.

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