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Карпин пригласил в сборную России актера из «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин согласился пригласить в национальную команду актера из сериала «Слово пацана».

Ярослав Могильников, сыгравший в сериале роль персонажа по прозвищу Ералаш, ранее обратился к Карпину с просьбой взять его в сборную России. Он записал видеообращение, которое было опубликовано в телеграм-канале сборной России.

«Привет, сборная! С наступающим вас. Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — сказал актер, которому исполнилось всего 16 лет.

Карпин в ответном видео пообещал вызвать актера. «Давай мы вначале определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. И тебя как реального пацана уже вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо», — сказал он.

Сборная России в настоящее время из-за санкций проводит только товарищеские матчи. Национальная команда проведет сбор весной 2024 года, а 21 марта в Москве сыграет с командой Сербии.

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Спорт #Футбол #Кинематограф
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