Кадыров позвал участников «голой» вечеринки в спецназ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки «реабилитировать себя в глазах общественности», пройдя службу в Российском университете спецназа в Гудермесе.

«Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его мнению, это поможет понять, «какими принципами руководствуются настоящие патриоты» России, а также станет действием, которое доказывает «патриотизм и сопереживание в трудный для страны период».

Проблемы у участников «голой» вечеринки Ивлеевой начались после того, как на кадры с мероприятия обратили внимание военнослужащие, принимающие участие в СВО на Украине, а также президент России Владимир Путин, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали российские звезды, в числе которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган и многие другие.

Чем обернулась для звезд «голая» вечеринка