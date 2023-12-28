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Кадыров позвал участников «голой» вечеринки в спецназ

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки «реабилитировать себя в глазах общественности», пройдя службу в Российском университете спецназа в Гудермесе.

«Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его мнению, это поможет понять, «какими принципами руководствуются настоящие патриоты» России, а также станет действием, которое доказывает «патриотизм и сопереживание в трудный для страны период».

Проблемы у участников «голой» вечеринки Ивлеевой начались после того, как на кадры с мероприятия обратили внимание военнослужащие, принимающие участие в СВО на Украине, а также президент России Владимир Путин, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали российские звезды, в числе которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган и многие другие.

Чем обернулась для звезд «голая» вечеринка

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.