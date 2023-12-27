Участники «голой вечеринки» Ивлеевой понесли расплату

Участники скандальной вечеринки с полуголым дресс-кодом столкнулись с неприятностями, от них стали отказываться на мероприятиях и в рекламных акциях.

«Голая вечеринка» прошла в Москве 20 декабря. Приглашенные пришли в прозрачной одежде или вообще без нее. Общественность стилистика мероприятия возмутила и на организатора Настю Ивлееву поступили жалобы в полицию.

На тусовке присутствовали звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди самых узнаваемых персон — Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и Оксана Самойлова.

После скандала, в Сети появилась информация, что МТС убрал Ивлееву из своей новогодней рекламной акции, а выступления Киркорова и Лолиты оказались под угрозой срыва. Киркорова вырезали из шоу на НТВ, а Лолита сообщила, что ряд ее концертов отменили и тоже «вырезают из эфиров».

Практически все участники «Голой вечеринки» после того, как скандал и осуждение набрали обороты, публично извинились и признались, что перегнули палку. По словам самой Ивлеевой, она и гости мероприятия виноваты лишь в том, что начали публиковать фото и видео с тусовки в Сети.