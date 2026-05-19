Налоговая Испании вернет Шакире €60 млн, из-за них ей грозила тюрьма

Шакира выиграла суд у налоговых органов Испании, они обязаны ей вернуть 60 миллионов евро. Певица оплачивала налоги и штрафы в ходе разбирательств из-за ее доходов, чтобы не сесть в тюрьму.

Согласно обвинению Шакира в 2011 году не уплатила налоги с доходов, полученных в том числе со 120 концертов, проведенных в рамках мирового турне. Тогда певица состояла в отношениях с игроком «Барселоны» Жераром Пике и часть времени жила в Испании.

Ведомство не смогло доказать, что в том году Шакира провела в Испании более 183 дней и, соответственно, по закону была бы обязана платить налог на доходы физических лиц в этой стране. Налоговая вернет певице сумму штрафов в полном объеме, а также выплатит проценты и судебные издержки. говорится в решении Национального суда Испании, опубликованного El Pais.

«После более чем восьми лет жестокого публичного позора, организованных кампаний по уничтожению моей репутации и бесчисленных бессонных ночей, которые в итоге сказались на моем здоровье и благополучии моей семьи, Национальный суд наконец восстановил справедливость», — приводит The Guardian комментарий Шакиры.

В 2022 году прокуратура Барселоны запросила восемь лет и два месяца тюремного заключения для Шакиры по делу о неуплате налогов по шести эпизодам в период с 2012 по 2014 год. Певица возместила ущерб вместе с процентами на общую сумму €23,7 миллиона, которые требовали власти. В ноябре 2023 года суд признал виновной Шакиру по этому делу, однако заменил тюремный срок штрафом в 432 тысячи евро.