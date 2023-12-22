Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом

Фотография со скандальной «голой вечеринки», где Ксения Собчак позирует на фоне обнаженного рэпера Vacio превратили в мем.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на вечеринку Насти Ивлеевой полностью обнаженным, надев на интимную часть тела носок. Кроме этого он сделал надпись на спине: «Уроды бояться красоты» (орфография сохранена).

Сначала по соцсетям разошлась фотография, где Собчак позирует на фоне рэпера, стоящего спиной. Затем снимок превратили в мем из-за орфографической ошибки.

«Когда увидела, что кто-то не знает, как пишется тся/ться», — пошутил создатель мема.

Организатором «голой вечеринки» стала блогер Настя Ивлеева. Тусовка со звездами состоялась в Москве в ночь на 21 декабря. Гостям было рекомендовано приходить на вечеринку, надев минимум одежды.