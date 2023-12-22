НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом

Источник:
Sibnet.ru
486 0

Фотография со скандальной «голой вечеринки», где Ксения Собчак позирует на фоне обнаженного рэпера Vacio превратили в мем.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на вечеринку Насти Ивлеевой полностью обнаженным, надев на интимную часть тела носок. Кроме этого он сделал надпись на спине: «Уроды бояться красоты» (орфография сохранена).

Сначала по соцсетям разошлась фотография, где Собчак позирует на фоне рэпера, стоящего спиной. Затем снимок превратили в мем из-за орфографической ошибки.

«Когда увидела, что кто-то не знает, как пишется тся/ться», — пошутил создатель мема.

Фото: © телеграм-канал Твиттота

Организатором «голой вечеринки» стала блогер Настя Ивлеева. Тусовка со звездами состоялась в Москве в ночь на 21 декабря. Гостям было рекомендовано приходить на вечеринку, надев минимум одежды.

Еще по теме
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Светлана Лобода ответила за песни на русском языке
Опубликован райдер певца SHAMAN
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
Советник Зеленского рассказал о плане «Б»
Обсуждение (0)
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Топ комментариев

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...