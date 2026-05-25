НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия порекомендовала иностранцам срочно покинуть Киев

Источник:
Sibnet.ru
334 4
Флаг Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

МИД России рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Вооруженные силы России приступают к последовательным системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, отмечается в сообщении. Жителей Киева призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов», уточнил МИД.

Удары станут ответом на атаку Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске в ночь на 22 мая.

В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу
Песков не смог оценить фильм Звягинцева «Минотавр»
Путин снял пиджак и улетел из Китая
Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Обсуждение (4)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
23
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
19
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
17
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
15
ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. ВИДЕО