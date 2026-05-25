Россия порекомендовала иностранцам срочно покинуть Киев

МИД России рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Вооруженные силы России приступают к последовательным системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, отмечается в сообщении. Жителей Киева призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов», уточнил МИД.

Удары станут ответом на атаку Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске в ночь на 22 мая.

В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

SIBNET.RU В MAX